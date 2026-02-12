"Потолок упал на люльку": соседи рассказали, как чудом спасли младенца после атаки по Днепру

Последствия обстрела Днепра

В ночь на 12 февраля российская армия нанесла массированный удар по Днепру. Под обстрелы попали жилые кварталы и объект инфраструктуры. В результате атаки ранены четыре человека, в том числе двое детей — младенец и четырехлетняя девочка. В городе произошло несколько пожаров, повреждены частные дома и автомобили.

Корреспонденты Суспільного побывали на месте попаданий и пообщались с очевидцами.

Один из самых поврежденных домов — дом семьи, где проживали раненые дети. По словам соседей, после удара в доме вспыхнул пожар, а потолок в детской комнате обрушился прямо на колыбель младенца.

Сосед семьи Сергей рассказал, что детей вместе с матерью госпитализировали. По его словам, трагедии удалось избежать только чудом.

Последствия атаки на Днепр

"Ребенок или заплакал, что ли, и мамочка подошла, взяла его на руки. Три шага отошла - и потолок прямо на люльку. И скажите мне теперь, что нет Бога", - рассказал мужчина.

В доме самого Сергея выбиты окна и поврежден потолок. Из-за обстрелов на улице временно отключили электро- и газоснабжение. Жители говорят, что часть домов осталась без света и тепла.

Что предшествовало

По данным областной военной администрации, в одном из районов Днепра повреждены частные дома, автомобили и инфраструктурный объект. Возникли несколько возгораний, которые ликвидировали спасатели. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

В ночь на 12 февраля Россия нанесла массированный удар по крупным городам Украины — Киеву, Днепру и Одессе, применив баллистические ракеты и дроны-камикадзе. Под прицелом оказались жилые кварталы и критическая инфраструктура. Есть разрушения и раненые, среди них дети.