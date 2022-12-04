"Потом будет "Капитан Украина": в Минобороны высмеяли пропагандистов за заявления о "клонированных воинах ВСУ"

У Минобороны поинтересовались, какой еще бред придумают в России.
Министерство обороны Украины высмеяло заявления российских пропагандистов о "клонированных воинах ВСУ". Там отметили, что маразму российской пропаганды нет предела.
Об этом Минобороны написало в Twitter.
"Прошлой весной российская пропаганда рассказывала о генетически модифицированных украинских голубях. Теперь конспирологические теории о "клонированных" украинских солдатах. Далее будут "суперсолдаты", генетически модифицированные в секретных биолабораториях. Капитан Украина? Нет. Каждый солдат ВСУ — супергерой", — отметили в ведомствах. .
Фейки о "клонированных воинах ВСУ"
Российские пропагандисты опубликовали комментарий так называемого "разведчика из "ЛНР". Он заявил, что украинских военных настолько много, будто их клонируют.
Россия любит придумывать фейки об Украине. В феврале свою агрессию россияне оправдывали "наличием биолабораторий", где заражают неизвестным вирусом птиц, чтобы они убивали славян. Это вызвало смех, поскольку украинцы тоже славян, как и жители Польши, и невозможно просчитать траекторию полета "боевых голубей". Впоследствии постпред России Василий Небензя на заседании ООН всерьез заявил о "боевых комарах".
Представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд не выдержала российского бреда и отметила, что "комары не знают о существовании государственных границ, как и Россия ".
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