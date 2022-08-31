Потом была война: Данилов рассказал об утре 24 февраля и первых звонках президента

24 февраля 2022 г. началось полномасштабное вторжение России.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал в "VIP с Наталией Мосейчук" на телеканале "1+1" в рамках телемарафона о первых часах утра.

В первые дни полномасштабной войны Украина осталась с врагом один на один.

"24 февраля у меня был довольно долгий разговор с президентом. Я ему сказал, что сейчас нам вряд ли кто поможет. Наша завание сейчас выстоять первую неделю-полторы. А потом будет помощь", — отметил Данилов.

Относительно подготовки к вторжению он отметил, что войну спрогнозировать невозможно.

"Когда говорят, что к войне можно подготовиться... Вы можете подготовиться к свадьбе, каким-то другим вещам... До войны нет. Вы не знаете, каким будет поведение человека в это время. Каждый человек по-разному реагирует на те или иные. вещи", — добавил Данилов.

Он также рассказал, о чем шла речь на первых заседаниях правительства.

"Когда началась горячая фаза войны, дважды в день президент собирал всех представителей обороны и безопасности. Вопрос был один: оружие, оружие и еще раз оружие", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО также рассказал о первых звонках западным партнерам из кабинета президента.

"Утром 24-го шел дождь. В 5 утра в кабинете был Монастырский и президент. Я обратил внимание, что Зеленский был в белой рубашке, костюме. Он сделал первый звонок Борису Джонсону в полшестого. А потом была война", – рассказал Данилов.

Напомним, Данилов также сообщил, что после окончания войны станет понятно, чем занимались украинские олигархи, а некоторые из них даже станут бедными.

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