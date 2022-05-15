Потом и кровью украинцы оттесняют врага к границам Харьковщины: до цели осталось несколько километров

Потом и кровью украинцы оттесняют врага к границам Харьковщины: до цели осталось несколько километров

Россия проигрывает битву за Харьков, считают украинские и иностранные аналитики.

Американский институт изучения войны в новом исследовании заключает: военные РФ решили полностью оставить свои позиции вокруг Харькова. Причина – успешное контр-наступление украинской армии, говорится в ТСН.

Война отползает к северу от Харькова, ВСУ переиграли врага и вернули еще одно село – это Терновая, всего за пару километров от украино-российской границы. Так что россияне могут обстреливать его прямо со своей территории, не заходя на территорию Украины.

Освободившееся село еще не означает безопасное, россияне обстреливают его из тяжелого оружия. Отступив из деревни, кафиры охотятся на мирных. Накануне они били здесь по гражданскому автомобилю из танка.

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Отсюда можно невооруженным глазом увидеть территорию взбешенного соседа. "Остается каких-то один, два, три километра, и будет уже государственная граница", — говорит военнослужащий ВСУ «Денис».

И каждый метр из этих километров украинцы отвоевывают потом и кровью. "Они будут выбивать нас на дистанции двух километров, чтобы мы не могли подойти к своей границе", — добавляет боец Валерий Краснян.

Враг хочет удержать плацдарм для повторной попытки штурма Харькова, но это вряд ли возможно. Здесь слышен мощный реактивный шум – это звук работы украинских «Градов», отгоняющих от Харькова его разрушителей.

В топку войны Кремль бросает тех, кого не жалко. В качестве «пушечного мяса» сюда отправляют мобилизованных жителей оккупированного Донбасса. ВСУ пока оставляют им пути для отступления. Но на территорию России их не пускают русские военные, стреляют в спину за отказ воевать. «Весь батальон отошел с позиций и его не выпускают. Нас не упускают. Угрожают тюрьмой, расстрелом и так далее", — рассказывают россияне.

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Но, кроме этой испуганной толпы в форме, на Харьковщине у россиян остались и серьезные бойцы. Так что от плацдарма оккупанты так просто не откажутся. Поэтому проходят и ближние бои, после них у украинцев остаются трофеи. Например модернизированный АКС74М – автомат для ночных боев. Мобилизированных пехотинцев такими не вооружают. Оккупанты, на которых встретил Максим, отказались сдаваться, и совершили роковую ошибку. «Кто-то сбежал. Кто-то не убежал», – рассказывает боец.

За солдатами в освободившиеся города должны прийти те, кто будет их восстанавливать. И, может быть, это будет делом не одного поколения молодых украинцев. Ведь, судя по руинам, оставляющим по себе российские варвары, на восстановление Украины понадобится гораздо больше времени, чем на то, чтобы выиграть войну с Россией.

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