Потому что наш язык – соловьиный: самая популярная газета Ирландии напечатала главную статью на украинском

Статья на украинском языке появилась печальной дате - месяцу войны в Украине.
Самая популярная газета Ирландии Irish Independent впервые за годы своего существования напечатала главную редакционную статью на другом языке, чем ирландский и английский. Журналисты опубликовали материал на украинском языке.
Об этом сообщил руководитель новостей в газете Irish Independent Кевин Дойл.
Статья создана для поддержки Украины, на которую цинично напала Россия. Материал называется "Открывая сердца вместе с границами для Украинцев". Примечательно, что "Украинцы" журналисты написали с заглавной буквы, чтобы таким образом, вероятно, отметить силу граждан, которые мужественно противостоят агрессору.
Журналисты, говоря о нападении России, вспомнили заявления Путина о так называемой "специальной военной операции", подчеркнув, что это "бесстыдное нападение на цивилизационные ценности":
"Он пытался создать видимость официоза, чтобы прикрыть гротеск варварской войны. Бомбардируя больницы, детские сады и театры, он разоблачил свои истинные намерения. С чрезвычайной жестокостью он продолжает нарушать права суверенного соседа. Теперь он угрожает миру еще и ядерным оружием. Ирландия поддерживает и защищает права малых наций. Наша страна тоже жила в тени империи и слишком хорошо знает, что такое ужасные последствия бессмысленного территориального конфликта".
В свою очередь Кевин Дойл отметил, что ныне обязанностью всех свободолюбивых людей является поддержка народа Украины.
"Irish Independent напечатал главную редакционную статью на украинском сегодня. Раньше это было только на ирландском и английском языках. Обязанность всех свободолюбивых – поддержать народ Украины", — написал он.
Все марки одной недели битвы в Украине. В первый раз, в Irish Independent была запечатана основная editorial в Russian today. Это только один человек в Irish and English before.— Kevin Doyle (@KevDoyle_Indo) 24 марта 2022
"Он является одним из всех freedom-loving people to support Ukraine's people…" pic.twitter.com/G7pKlLvcp6
Напомним, США и Европейский Союз будут координировать поддержку Украины и санкционное давление на Россию.
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