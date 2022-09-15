Потоп в Кривом Роге: уровень воды снизился на 40 сантиметров (фото)

Из-за российской ракетной атаки уровень воды на разных участках реки поднялся от 1 до почти 2 метров.

Уровень воды в реке Ингулец в Кривом Роге Днепропетровской области по состоянию на 9:00 15 сентября снизился уже на 40 сантиметров и падает дальше.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Благодарю спасателей, аварийные службы и всех, кто работал всю ночь и продолжает работать сейчас. Каждый из вас сделал невероятное", — написал он.

Фото: Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета

Фото: Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета

Фото: Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета

Напомним, в Кривом Роге Днепропетровской области всю прошлую ночь боролись с последствиями российского ракетного удара. Там "укрощали" воду, которая разлилась после атаки по гидротехническим сооружениям города.

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