Потопление ракетного катера "Ивановец": Буданов рассказал, как и чем уничтожили судно РФ

Ночью против 1 февраля украинские военные нанесли успешный удар по российскому ракетному катеру "Ивановец" в оккупированном Крыму. Украина атаковала вражеское судно морскими дронами собственного производства MAGURA V5.

Об этом рассказал The War Zone руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Аппаратами руководили бойцы спецподразделения Group 13. По словам Буданова, благодаря дронам было шесть попаданий в корпус судна, базировавшегося на берегу Черного моря у озера Донузлав на западе Крыма.

"Во время специальных мероприятий в период с 31 января по 1 февраля ведомство спланировало и осуществило уничтожение "Иваниовца" на рейде к озеру Донузлав. Во время уничтожения судна было совершено шесть прямых попаданий морскими беспилотниками в его корпус. В результате повреждения корабль перевернулся на корму. По предварительным данным, поисково-спасательная операция противника не имела успеха", — подчеркнул главный украинский разведчик.

Буданов отказался ответить, откуда запускали эти дроны. Впрочем, он сказал, что это не последняя подобная атака на российские корабли.

"Готовьтесь", — заявил Буданов в своем "послании" Москве.

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Уничтожение ракетного катера "Ивановец"

В ночь на 1 февраля бойцы спецподразделения Group 13 Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ. Судно находилось на рейде озера Донузлав в Крыму.

Представитель ГУР Андрей Юсов также сообщил, что РФ пыталась спасти корабль, но попытка спасательной операции завершилась провалом. Разведка оценивает, что стоимость судна "70-80 миллионов долларов примерно".

Позже стало известно, что на уничтоженном катере могли находиться до 40 членов экипажа и противокорабельные ракеты типа "Москит".

Аналитики ISW в своем отчете сообщили, что катер "Ивановец" потопили дроны ГУР. Впрочем, какие именно – американские специалисты не отметили. Вместе с тем, отметили в ISW, удары Украины по вражеским судам и инфраструктуре ограничили способность ЧФ действовать в западной части Черного моря.

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