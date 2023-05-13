Потопление ракетного крейсера "Москва": Залужный указал на серьезную ошибку РФ

Валерий Залужный также сравнил "Москву" с военными колоннами россиян, которые в феврале-марте 2022-го двигались в сторону Киевской области и были сожжены украинскими военными.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о серьезной ошибке РФ при потоплении ракетного крейсера "Москва".

Об этом он сказал в интервью Дмитрию Комарову.

По его словам, потопление крейсера "Москва" имеет для нас, в том числе, стратегическое значение.

"Это был носитель крылатых ракет. Но, отвечая на вопрос, полностью ли мы выполнили свои планы, хочу сказать, что нет. Такую работу мы продолжаем. Обязательно доберемся и до "Григоровича" (фрегата проекта 11356Р "Адмирал Григорьевич" — ред. .), и к "Эссене" (фрегат того же проекта "Адмирал Эссен" — ред.)... это вопрос времени", — отметил Залужный.

Он также сравнил "Москву" с военными колоннами россиян, которые в феврале-марте 2022-го двигались в сторону Киевской области и были сожжены украинскими военными. Главной ошибкой окупантов стала недооценка противника, считает генерал.

"Крейсер "Москва" — это как огромные колонны, которые двигались в сторону Киевской области. Бесстрашие сопротивления, невозможность представления того, что "вторая армия мира" может быть кем-то поражена или уничтожена. Россияне затянули те колонны под Киев, которые мы сожгли, так само затащили это ржавое корыто непосредственно в зону поражения — и, соответственно, мы смогли воспользоваться шансом. Параллельно — там еще некоторые и несколько нормально "получили", но оставим это пока в истории", — рассказал Залужный.

Главнокомандующий подчеркнул также, что деоккупация Змеиного была важна прежде всего восстановлением безопасности для украинской боевой авиации.

"Имеет стратегическое значение Змеиный как узел обороны? Нет. Россияне совершили очень огромную ошибку, когда затащили туда людей и ракеты, потому что думали, что там будет существовать их военный гарнизон. Однако нам надо было его освободить, потому что те (российские — ред.) ПВО на Змеином достаточно серьезно перекрывали собой территорию Украины. Их ракеты могли залетать на достаточно значительную территорию, что усложняло работу авиации", — пояснил Главнокомандующий.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что потери, которые сейчас несет Россия, должны остановить любую страну от продолжения боевых действий.

Читайте также: