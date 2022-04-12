Потребности в эвакуации нет: глава ОГА доложил о ситуации на Сумщине

Потребности в эвакуации нет: глава ОГА доложил о ситуации на Сумщине

Власти Сумщины призывают людей не паниковать.

На границе с Сумской областью есть войска оккупантов, однако власти уверяют, что местным жителям эвакуироваться с территории региона не нужно.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА, руководитель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его данным, войска оккупантов постоянно перемещаются и передислоцируются, их количество то уменьшается, то увеличивается. Но на сегодняшний день власти не наблюдают ударной группировки на границе с Сумщиной.

"Вражеские войска на границе с Сумской областью есть... Украинские военные работают над тем, чтобы орки не катались по территории нашей области, как у себя дома. Делаем все возможное, чтобы не допустить врага в нашу область. Я обращаюсь к жителям Сумщины: оставлять территорию Сумской области сейчас не нужно. В случае если будет какая-то угроза, мы обязательно вам сообщим. И будем способствовать тому, чтобы люди вовремя смогли выехать с территории. Пока такой угрозы нет", — заверил Живицкий.

Он добавил, что власть приглашаем всех, у кого есть работа и возможность сегодня работать.

"Нам нужно всем выходить на работу, поднимать область, экономику региона", — подытожил он.

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