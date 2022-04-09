"Потребуют длительной реабилитации": на Днепропетровщине спасают пострадавших от взрыва в Краматорске

В области для помощи пострадавшим хватает запасов крови и медикаментов.
В медучреждениях Днепропетровской области спасают людей, пострадавших от взрыва ракеты на железнодорожном вокзале в Краматорске.
Об этом сообщила и. о. директора департамента здравоохранения ДнепрОВА Виктория Кулик.
По ее словам, медики накануне весь вечер принимали пострадавших в областные медучреждения. Из Краматорска эвакуировали всех, кого можно транспортировать. В настоящее время 20% пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
В области для помощи пострадавшим хватает запасов крови и медикаментов.
“Это страшное оружие, запрещенное во всем мире. Пострадавшие будут нуждаться не только в длительном лечении, но и в длительной реабилитации”, – подчеркнула Виктория Кулик.
Читайте также:
- В Мариуполе усиленно работают мобильные крематории российских оккупантов
- На государственных дорогах Житомирской области демонтируют несанкционированные помехи
- В Рубежном оккупанты вторично попали в цистерну с азотной кислотой