"Потребуют длительной реабилитации": на Днепропетровщине спасают пострадавших от взрыва в Краматорске

"Потребуют длительной реабилитации": на Днепропетровщине спасают пострадавших от взрыва в Краматорске

В области для помощи пострадавшим хватает запасов крови и медикаментов.

В медучреждениях Днепропетровской области спасают людей, пострадавших от взрыва ракеты на железнодорожном вокзале в Краматорске.

Об этом сообщила и. о. директора департамента здравоохранения ДнепрОВА Виктория Кулик.

По ее словам, медики накануне весь вечер принимали пострадавших в областные медучреждения. Из Краматорска эвакуировали всех, кого можно транспортировать. В настоящее время 20% пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В области для помощи пострадавшим хватает запасов крови и медикаментов.

“Это страшное оружие, запрещенное во всем мире. Пострадавшие будут нуждаться не только в длительном лечении, но и в длительной реабилитации”, – подчеркнула Виктория Кулик.

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