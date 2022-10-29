"Повар Путина" бросает вызов Кремлю: Пригожин превратил ЧВК "Вагнер" в "параллельную армию"

Частная военная компания "Вагнер", которую контролирует "повар Путина" – бизнесмен Евгений Пригожин, усиливает свое влияние. "Вагнер", не имеющий в России никакого официального статуса, уже вербует пилотов самолетов и экипажи ракетных комплексов. Также Пригожину разрешили свободно набирать в частную армию заключенных. Основатель ППК "Вагнер" создает мощную военную структуру, параллельную российскому минобороны. Эксперты считают, что у Пригожина и его союзника главы Чечни Рамзана Кадырова есть большие политические амбиции, чтобы бросить вызов кремлевской верхушке и сменить руководство минобороны РФ.

Вызов монополии Путина

В России растет влияние Пригожина, в частности, за счет того, что бизнесмен контролирует так называемую "ольгинскую троллевскую фабрику". Бизнесмен усиливает позиции в информационном пространстве, чтобы критиковать военное руководство страны.

"Режим Путина во многом зависит от монополизации Путиным государственного информационного пространства, но Пригожин все больше бросает вызов этой монополии", — говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Пригожин формирует нужные нарративы о "вагнеровцах" для СМИ и пытается постоянно унижать российское военное командование.

Российский бизнесмен 27 октября заявил, что единственный, кто "эффективно действует" во время вторжения России в Украину – это наемники, потому что они прошли уже "десятки войн". И, в отличие от штатной армии, имеют боевой опыт.

"А многие из тех, кто являются так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", — цитирует бизнесмена его пресс-служба.

Основатель "Вагнера" также заявлял, что его представитель занимается строительством "оборонительных сооружений" и формированием "народного ополчения" в Белгородской области. Мол, ради того, чтобы российские вооруженные силы, "скрывающиеся за спинами Вагнера", чувствовали себя в безопасности. Между тем, минобороны РФ ограничено в своих публичных заявлениях.

Отметим, что к Пригожину в добровольческий батальон устроился бывший главарь "ДНР" Игорь Гиркин, также известный своей критикой руководства минобороны России.

В ISW считают, что Пригожин все чаще критикует российские минобороны, чтобы скрыть отсутствие побед своих наемников под Бахмутом. Бои там продолжаются с лета, но существенных успехов "вагнеровцы" не достигли, а вместо этого понесут потери.

Как "Вагнер" вербует наемников

В Сети появилось немало видео, где Евгений Пригожин вопреки каким-либо законам РФ вербует российских рецидивистов, насильников и других заключенных в колониях для войны в Украине. В ряды ЧВК берут всех подряд — бизнесмен завербовал даже маньяка-канибала. Тем, кто согласится пойти воевать, он обещает помилование через полгода.

"Вариантов вернуться "на зону" нет. Тех, кто в первый день говорит "я не туда попал", мы делаем отметку "дезертир" и расстреливаем", – откровенно говорит руководитель ЧВК "Вагнер".

Пригожин также общался с воевавшими в Украине заключенными, потерявшими конечности и "получившими помилование". Олигарх призвал их возвращаться в строй после протезирования.

Один из заключенных, вступивший в ряды "Вагнера", рассказал, как Пригожин вербовал в колонии и предлагал смыть грехи кровью украинцев.

Издание Middle East Eye сообщало, что Пригожин массово вербует "вагнеровцев" за границей с помощью российских олигархов. Иностранных боевиков привлекают большими, чем у наемников-россиян, доходами. До войны "Вагнер" платил своим террористам от 3000 до 5000 долларов в месяц, но источники сказали, что сейчас эти ставки повысились до 10 000 долларов.

"Обычно они набирали людей с солидным военным опытом, но вторжение РФ изменило "Вагнер", — сообщил журналистам один из источников. "Теперь они пытаются достучаться до людей, которые без колебаний будут убивать за деньги".

Отметим, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко считает стратегию привлечения зэков к участию в боевых действиях проигрышной.

"Россиянам приходится "затыкать дыры" – подразделения и части они пытаются укомплектовывать, в частности, и заключенными. В этом пример показал "повар Путина" (так российские СМИ называют Пригожина – ред.). Этот опыт пытаются реализовывать и в вооруженных силах РФ. Но это временное пополнение личным составом. Стратегически это проигрышный подход, и мы довольно скоро увидим последствия, потому что у этих людей совсем другое понимание подходов к ведению боевых действий и за что они участвуют в этой войне. Это не в пользу РФ", – объяснил Романенко.

ЧВК может вооружиться авиацией

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что Пригожин развивает возможности своих формирований для ведения воздушной войны.

В отчете ISW отмечается, что группа "Вагнера" набирает военных для формирования или пополнения экипажей зенитно-ракетных комплексов "Панцирь-С1", ЗРК С-300, вертолетов и штурмовиков, специалистов по радиоэлектронной борьбе.

Аналитики отмечают, что есть подтверждение существования, по меньшей мере, одного авиационного отряда "Вагнера". Он управлял самолетами Су-25, которые действовали на востоке Украины в мае этого года. Кроме того, "вагнеровцы" использовали самолет во время военной операции в ЦАР.

"Группа "Вагнера" неизвестна своими самостоятельными боевыми самолетами, но она может начать это делать, поскольку российские военные все больше полагаются на силы "Вагнера", — отмечают в ISW.

Пригожин хочет сменить руководство минобороны

Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров пытаются добиться отставки министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба РФ Валерия Герасимова, пишет на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Как отметил журналист, Кадыров и Пригожин вместе обрушились с обвинениями на Героя России генерал-полковника Лапина, командующего войсками центрального военного округа ВС РФ. Кадыров требует от командующего группировкой ВС РФ отчитываться о своем местонахождении и прямо говорит, что из-за Лапина произошли военные поражения.

"Что стоит по этим обвинениям российских военных? На самом деле ударом по Лапину два владельца частных армий Кадыров и Пригожин собираются сбить тех, кто Лапина назначил и поддерживает — начальника генштаба Герасимова и министра обороны Шойгу. В 2017 году у Шойгу с Пригожиным возник конфликт. Пригожин претендовал на поставки питания в российскую армию, но Шойгу ему не позволил влезть в этот бизнес", — пишет Бутусов.

По его словам, Кадыров и Пригожин теперь используют поражения российской армии в качестве повода поставить в военное руководство своих людей, своего министра обороны и тем самым усилить свое влияние.

"Кадыров и Пригожин уже фактически стали главарями параллельных государству силовых структур, лично подчиненных Путину. И этим открытым конфликтом с минобороны и генштабом они показывают всем российским силовикам, что они влияют на официальные силовые структуры", — пояснил журналист.

По его мнению, Россию после смерти Путина "ожидает феодальная раздробленность власти чеченских и вагнеровских полевых командиров".

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