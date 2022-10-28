"Повар Путина" Пригожин создает авиационный отряд в своей частной армии "вагнеровцев" — ISW

Есть подтверждение существования, по меньшей мере, одного авиационного отряда "Вагнера".

Основатель ПК "Вагнера" Евгений Пригожин продолжает развивать возможности своих формирований для ведения воздушной войны. Кроме того, бизнесмен размещает более сложную технику наравне с обычными российскими войсками.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что группа "Вагнера" набирает военных для формирования или пополнения экипажей зенитно-ракетных комплексов "Панцирь-С1", ЗРК С-300, вертолетов и штурмовиков, специалистов по радиоэлектронной борьбе.

Аналитики отмечают, что есть подтверждение существования, по меньшей мере, одного авиационного отряда "Вагнера". Он управлял самолетами Су-25, действовавшими на востоке Украины в мае этого года. Кроме того, "вагнеровцы" использовали самолет в операцию в ЦАР.

"Группа "Вагнера" не известна своими самостоятельными боевыми самолетами, но она может начать это делать, поскольку российские военные все больше полагаются на силы "Вагнера", — отмечают в ISW.

Покупка боевых самолетов свидетельствует о том, что "Вагнер" является "примером контрактной армии. Именно к этому Минобороны России стремилось все эти годы". "Вагнер", похоже, становится параллельной армией наряду с министерством обороны России", – отметили американские аналитики.

"Повар Путина" Пригожин на войне

В России растет влияние Пригожина. В частности, за счет того, что бизнесмен использует все больше онлайн-платформ для усиления позиции своего формирования в информационном пространстве. Кроме того, он делает это для обретения власти и бросает вызов монополии президента Путина.

Пригожин также строил параллельную Минобороны военную структуру. Аналитики считают, что он может стать большой угрозой для правления диктатора.

Впрочем, вместе с этим, Пригожин пытается всячески выслужиться перед президентом Владимиром Путиным. Но именно это и подрывает авторитет главы Кремля. Ведь "повар Путина" может перетянуть роль "сильного человека" на себя.

С самого начала войны Пригожин активно вербует узников к своему формированию. Но специалисты говорят, что этот подход является стратегически проигрышным. По словам бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко, так россияне "затыкают дыры" в подразделениях и часах.

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