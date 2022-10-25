"Повар Путина" Пригожин вербует на войну зэков с ВИЧ и гепатитом: что известно

Российская частная компания "Вагнер" бизнесмена Евгения Пригожина начала массово забирать в армию российских заключённых с инфекционными заболеваниями. В частности, с ВИЧ и гепатитом C.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

Отмечается, что больных солдат россияне обозначают соответствующими браслетами на руках. Заключенных с ВИЧ командование "вагнеровцев" "маркирует" красными браслетами, а у солдат с гепатитом есть белые

В разведке подчеркивают, что в РФ такое явление уже приобрело массовый характер. Лишь из одной исправительной колонии №5 в поселке Металлострой Ленинградской области в "Вагнер" было "мобилизовано" более сотни инфицированных узников.

"В среде других боевиков, вынужденных служить рядом с инфицированными, растет возмущение такой ситуацией. Известно, что российские медики системно отказываются оказывать помощь раненым с гепатитом или ВИЧ", — говорится в сообщении.

Тем временем в Украине уже обнаружены пленные боевики с ВИЧ и гепатитом. Они подтверждают информацию о массовом "рекрутировании" инфицированных заключенных к ПК "Вагнер".

"Вагнеровцы" на войне в Украине

Аналитики ISW сообщают, что в РФ растет влияние основатель ПК "Вагнер" и так называемого "повара Путина" Евгения Пригожина. Он продолжает строить военную структуру, параллельную российскому Министерству обороны. Такие действия могут стать большой угрозой для правления президента-диктатора. Владимир Путин.

К слову, Пригожин активно вербует зеков в русских колониях. Он сам ездит в тюрьмы и проводит "просветительскую кампанию".

Кроме того, издание Middle East Eye сообщало, что Пригожин массово вербует "вагнеровцев" за границей с помощью российских олигархов. В частности, ищут "добровольцев" в Турции, Сербии, Чехии, Польше, Венгрии, Германии, Канаде, Молдове и даже в странах Латинской Америки.

А еще издание CNN пишет, что российские наемники из "Вагнера" возвели фортификационные сооружения в селе Горное, близ временно захваченных Лисичанска и Северодонецка. По оценкам издания, протяженность сооружений всего 1,6 км, поэтому ВСУ могут просто обойти их.

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