"Повар" Путина Пригожин вводит "сталинский" метод вербовки и становится лицом войны — ISW

Приближенный к президенту-диктатору Владимиру Путину олигарх, которого называют "поваром" "фюрера", вводит "сталинский" метод вербовки наемников для участия в "спецоперации". Это позволяет Кремлю избежать приказа о всеобщей мобилизации в стране.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

"Военные блоггеры постоянно восхваляют успех Пригожина в Украине, а некоторые даже говорят, что он должен заменить министра обороны России Сергея Шойгу, которого они и кремлевские эксперты обвиняют в поражении России под Харьковом", — говорится в отчете ISW.

Российский военный корреспондент и Максим Фомин с псевдонимом Владлен Татарский утверждал, мол, говорил с олигархом Пригожиным о ситуации на украинско-российской границе после вывода российских войск из этого района.

Аналтики считают, что встреча Пригожина и Фомина может свидетельствовать о том, что Москва пытается ответить на многомесячные жалобы блоггеров на то, что российское Минобороны не услышало их критику, что подчеркивает неэффективность российского высшего командования.

Как сообщалось, Пригожин, которого называют поваром Путина, вербует российских заключенных в одной из мордовских колоний для войны в Украине.

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