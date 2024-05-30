"Повара" из ГУР хорошо "поджарили": в разведке рассказали детали уничтожения катеров "Тунец" в Крыму

Юсов отметил, что уничтожение двух таких вражеских средств – это дополнительные возможности для Сил обороны Украины, которые обязательно будут использованы.

Бойцы ГУР Минобороны Украины не просто поразили, а уничтожили два российских катера "Тунец" во время операции в Крыму. Оккупанты использовали эти суда для перевозки личного состава, боеприпасов, для разведки и борьбы с украинскими дронами.

Об этом представитель ГУР Андрей Юсов сообщил в эфире телемарафона 30 мая.

"Сегодня действительно успешная очередная операция "Группы 13" – спецподразделения ГУР МО – по ликвидации корабельно-катерного состава вражеского Черноморского флота. Есть разные виды тунцов. В частности, вот еще водится немного в нашей акватории российский "тунец", но теперь уже – российский глубоководный. "Повара" из Главного управления разведки сегодня очень хорошо его "поджарили": эпическое видео видел весь мир", — рассказал Юсов.

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В то же время он сообщил, что враг учится и пытается прятать свои корабли и катера от Сил безопасности и обороны Украины, используя все новые методы защиты.

"Мы видим, что сегодня беспрецедентно активно использовалась авиация: 32 вылета для того, чтобы защитить те же два катера. Также было использование стрелкового оружия и артиллерии, а также другие средства, в частности инженерные сооружения. Несмотря на все меры, которые принимал враг, преодолены все препятствия, враг ничего не смог сделать. Два "Тунца" не просто поражены, а уничтожены. Они не подлежат восстановлению", – отметил представитель ГУР.

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Он добавил, что россияне использовали эти катера для перевозки личного состава, боеприпасов, для разведки, наблюдения и борьбы с украинскими беспилотниками.

"Минус два таких вражеских средства – это дополнительные возможности для украинских Сил безопасности и обороны, которые обязательно будут использованы", – заверил Юсов.

Напомним, ранее в ГУР сообщили, что в ночь на 30 мая их спецподразделение Group 13 с помощью морских дронов Magura V5 уничтожило два российских катера "Тунец" в Крыму. В разведке также показали видео поражения.

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