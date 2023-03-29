Повести в мессенджерах: Вениславский объяснил, что имел в виду

Законопроекта о раздаче повесток военнообязанным из-за мессенджеров сейчас нет.

Представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Федор Вениславский заявил, что законопроекта о раздаче повесток военнообязанным из-за мессенджеров сейчас нет.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Киев 24".

"Говорить о том, что это уже проект — преждевременно. Мы сейчас в комитете работаем нам вопросами совершенствования системы мобилизации, подготовки и оповещения о получении повестки", — сказал он.

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Вениславский объяснил, что существует много проблем с проведением мобилизации из-за перемещения по стране мужчин призывного возраста. Многие переехали из зон боевых действий в другие регионы и не стали на военный учет.

Он заявил, что многие мужчины, переехавшие на новое место жительства, либо не смогли, либо не захотели, либо не успели стать на военный учет, поэтому народные депутаты будут работать над решением этой проблемы.

Напомним, ранее Федор Вениславский заявлял, что Верховной Раде рассматривают возможность вручения повесток военнообязанным через мессенджеры.

Кроме того, мы ранее информировали, что неявку в военкомат (территориальный центр комплектования и социальной поддержки) после надлежащего получения повестки в Украине квалифицируют как уклонение от мобилизации. Это влечет уголовную ответственность в виде лишения свободы от 3 до 5 лет в соответствии со статьей 336 Уголовного кодекса.

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