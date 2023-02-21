Повестка преподавателю и учителю: действует ли отсрочка и при каких условиях

При каких условиях педагогические работники имеют право на отсрочку во время мобилизации, читайте в материале ТСН.ua

Как известно, право на отсрочку во время мобилизации имеют педагогические работники, а при каких условиях, прокомментировала юрист

Мария Звягинцева.

Среди тех, кто не подлежит призыву во время военного положения в соответствии со статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации»:

Научные и научно педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень.

Педагогические работники учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в высшем или профессиональном высшем образовании, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее 0,75 ставки.

Но есть условия.

При каких условиях предоставляется отсрочка педагогическим кадрам

Работа в учебном заведении должна быть основной (а не, скажем, по совместительству)

Занятость должна быть не менее 0,75 ставки.

Если деятельность работника не отвечает этим критериям, отсрочка не применяется.

"То есть учитель, работающий на полставки, отсрочку именно из-за педагогической деятельности не получит, если, конечно, нет других обстоятельств, которые предоставляют на нее право".

Работает ли такая отсрочка для технического педагогического персонала

По словам Марии Звягинцевой "норма четко определяет субъектов — это научные, научно-педагогические и педагогические работники разных образовательных учреждений", следовательно, для технического педагогического персонала такая норма не предусмотрена.

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