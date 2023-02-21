Повестка преподавателю и учителю: действует ли отсрочка и при каких условиях

При каких условиях педагогические работники имеют право на отсрочку во время мобилизации, читайте в материале ТСН.ua
Как известно, право на отсрочку во время мобилизации имеют педагогические работники, а при каких условиях, прокомментировала юрист
Мария Звягинцева.
Среди тех, кто не подлежит призыву во время военного положения в соответствии со статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации»:
- Научные и научно педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень.
- Педагогические работники учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в высшем или профессиональном высшем образовании, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее 0,75 ставки.
Но есть условия.
При каких условиях предоставляется отсрочка педагогическим кадрам
- Работа в учебном заведении должна быть основной (а не, скажем, по совместительству)
- Занятость должна быть не менее 0,75 ставки.
Если деятельность работника не отвечает этим критериям, отсрочка не применяется.
"То есть учитель, работающий на полставки, отсрочку именно из-за педагогической деятельности не получит, если, конечно, нет других обстоятельств, которые предоставляют на нее право".
Работает ли такая отсрочка для технического педагогического персонала
По словам Марии Звягинцевой "норма четко определяет субъектов — это научные, научно-педагогические и педагогические работники разных образовательных учреждений", следовательно, для технического педагогического персонала такая норма не предусмотрена.
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