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Повестка преподавателю и учителю: действует ли отсрочка и при каких условиях

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
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Повестка преподавателю и учителю: действует ли отсрочка и при каких условиях

Повестка учителям

При каких условиях педагогические работники имеют право на отсрочку во время мобилизации, читайте в материале ТСН.ua

Как известно, право на отсрочку во время мобилизации имеют педагогические работники, а при каких условиях, прокомментировала юрист
Мария Звягинцева.

Среди тех, кто не подлежит призыву во время военного положения в соответствии со статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации»:

  • Научные и научно педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень.
  • Педагогические работники учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в высшем или профессиональном высшем образовании, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее 0,75 ставки.

Но есть условия.

При каких условиях предоставляется отсрочка педагогическим кадрам

  • Работа в учебном заведении должна быть основной (а не, скажем, по совместительству)
  • Занятость должна быть не менее 0,75 ставки.

Если деятельность работника не отвечает этим критериям, отсрочка не применяется.

"То есть учитель, работающий на полставки, отсрочку именно из-за педагогической деятельности не получит, если, конечно, нет других обстоятельств, которые предоставляют на нее право".

Работает ли такая отсрочка для технического педагогического персонала

По словам Марии Звягинцевой "норма четко определяет субъектов — это научные, научно-педагогические и педагогические работники разных образовательных учреждений", следовательно, для технического педагогического персонала такая норма не предусмотрена.

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Дата публикации
Просмотры
658
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