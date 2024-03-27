Повестка в дверях: можно ли ее проигнорировать и как поступить – объяснение юриста

Юрист объяснил, как поступить, если представители ТЦК оставили повестку в дверях квартиры или дома.

В Украине есть случаи во время мобилизации, когда представители ТЦК и СП оставляют повестку в дверях военнообязанным лицам. Юрист и адвокат Ростислав Кравец объяснил, как должны вручать повестки и кто имеет право на это.

Об этом он сказал в комментарии "Фактам".

Юрист отмечает, что повестки о вызове в военкомат сотрудники ТЦК и СП обязаны вручать человеку лично. Гражданин должен поставить собственную подпись, чтобы засвидетельствовать получение повестки. Следовательно, другие способы "вручения" типа оставления в дверях (даже с фотодоказательством) – не имеют юридической силы.

"Лицо, которое они вызывают в военкомат, может не появиться, и никаких правовых последствий для него не будет. Представители ТЦК должны были дождаться человека и лично вручить ему повестку. Прикрепление документа на дверь – это отклонение от общих правил вручения повесток", — объяснил Кравец.

Как отметил юрист, это означает, что человеку, который не явится в военкомат после такого "вручения" повестки, не угрожают никакие правовые последствия.

"Если человек пришел домой и увидел повестку в дверях, то на нее можно вообще не реагировать. У нее нет юридической силы", — пояснил Кравец.

Напомним, адвокат объяснил, за что могут оштрафовать военнообязанных и сколько придется заплатить.

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