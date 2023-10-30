Повестки через "Дію": Федоров ответил, заработает ли система

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в очередной раз подчеркнул, что военнообязанным украинцам не будут приходить повестки через приложения "Дія".

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Не будет повесток в "Дії". Мне кажется, что пока я работаю министром, то все, о чем мы говорим — мы потом придерживаемся наших слов. Поэтому могу сказать вам уверенно, что не будет повесток в "Дії", — подчеркнул министр.

Федоров также рассказал о проекте Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов — "Оберег". Он отметил, что реестр вводился в эксплуатацию достаточно долго, наполнялся также долго, но он не появился во время полномасштабного вторжения, он был еще до этого.

"И, по сути, каждый военкомат владеет информацией о военнообязанных, но эту информацию хранит в этих папочках. По сути, первая задача была – это отцифровать эти папочки, внести их в систему, для того чтобы эта информация была онлайн. И когда вы приходите в военкомат, она вся была в вашем деле и не нужно было искать эту информацию. Тогда сразу в режиме реального времени понятно для Вооруженных сил Украины, а что вообще происходит с мобилизацией, а сколько военнообязанных, где они учились — то есть для того, чтобы делать какое-то прогнозирование. Этот этап закончился, более 90% уже отцифровано именно этой информации", — рассказал министр.

Напомним, для украинцев готовят смарт-мобилизацию – что изменится для военнообязанных.

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