ТЦК / © ТСН

Представитель Полтавского ТЦК подверг критике гражданские власти за провал оповещения. По его словам, органы местного самоуправления выполняют свою работу «для галочки», из-за чего «раздача» повесток стала неэффективной, а мужчины массово игнорируют вызовы.

Об этом Роман Истомин рассказал в интервью «Главкому».

«Мужчины получают повестку и не приходят. Повестка — это только уведомление о необходимости явиться в ТЦК», — отметил он.

Истомин подчеркнул, что даже если человек отказывается брать повестку, но понимает его содержание, составляется акт об отказе. Юридически это равнозначно получению, и человек обязан явиться.

«Если не пришла — это уже нарушение правил военного учета. Но, к сожалению, большинство игнорирует вызов в ТЦК», — констатировал представитель.

Главную ответственность за ситуацию Истомин возложил на гражданские органы. Он напомнил, что по закону оповещения должны заниматься не только ТЦК, но и представители местного самоуправления, руководители предприятий, председатели ОСМД и ЖЭКов.

«Что касается работы гражданских органов — ситуация неутешительная. Закон предоставляет органам местного самоуправления большие полномочия и задачи в сфере военного учета, но выполняют их они преимущественно для галочки», — заявил Истомин.

Он уточнил, что постановление №1487 требует от ответственных лиц проводить до ежегодного дворового обхода, чтобы проверять данные граждан по месту жительства.

«На практике этого никто не делает. Органы самоуправления выполняют свои обязанности ровно настолько, чтобы избежать ответственности, а иногда даже и этого не делают», — сказал представитель ТЦК.

Из-за такого бездействия повестки все равно приходится вручать военнослужащим ТЦК вместе с полицией.

Истомин подтвердил, что повесток по почте рассылается «много», но они так же неэффективны, поскольку «значительная часть граждан просто не реагирует на нее».

Он пояснил, что есть два механизма: централизованный (когда списки дает Генштаб, а печатает и направляет Минобороны) и децентрализованный (когда ТЦК формируют и посылают повестки сами, а стоимость отправки оплачивают общины).

Что ждет нарушителей

Вне зависимости от способа получения повестки, если гражданин не явился, это считается нарушением правил военного учета (статья 210 КУоАП).

«Информация о правонарушениях передается на полицию, далее полицейские должны провести административное задержание и доставить нарушителя в ТЦК и СП, поскольку рассмотрение дел по этой статье относится к нашей компетенции», — пояснил Истомин.

В то же время, он не смог подтвердить заявления политиков о том, что ТЦК якобы получат доступ к новым базам данных, отметив, что такой информации у него нет.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украина сталкивается с острым дефицитом военных, поскольку все больше мужчин покидают страну в поисках убежища в Европе. По его словам, почти четыре года войны истощили человеческий ресурс, а российская армия продолжает наступать, не считаясь с потерями. Кличко считает, что следует снизить возраст мобилизации до 22–23 лет, чтобы укрепить обороноспособность страны.

Также командир батальона беспилотных систем 29-й отдельной зенитно-ракетной бригады ХАМ заявил, что уже в следующем 2026 году мобилизационный возраст могут снизить до 23 лет.