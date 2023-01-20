Повестки от ЖЭКа и объявления в подъездах: Жданов объяснил, что из этого законно

Он подчеркнул, что обязанность каждого гражданина – прийти в военкомат и уточнить свои данные.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал факты вручения повесток работниками ЖЭКа, вброс повесток в почтовые ящики и размещение в подъездах объявлений с требованием явиться в военкоматы.

Об этом Жданов рассказал в своем видеоблоге.

Эксперт подчеркнул, что законным считается вручение повестки лично в руки под роспись получателя.

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"Закон трактует четко и понятно, что повестку должны вручить под роспись лично в руки. Все остальное незаконно. Бросание в ящик, втыкание в дверь – это все незаконно. Рассылка по почте – то же самое, является незаконной. Согласно закону, вручить повестку в нас могут представители Территориальных центров комплектования (бывшие военкоматы – ред.), правоохранительные органы, местные советы, работодатели. Поэтому когда кто-то там разбрасывает из ЖЭКа повестки вместе со счетами, это тоже не соответствует букве закона", – пояснил Жданов.

Он также напомнил, что в рамках действия военного положения в Украине идет непрерывная, однако поэтапная всеобщая мобилизация.

"О мобилизации. У нас на сегодняшний день действует военное положение и согласно этому, действует всеобщая мобилизация в стране. Единственное что Генеральный штаб проводит мобилизацию поэтапно. Мы не призываем волнами по 300, по 500 тысяч. У нас идет постепенная мобилизация по мере необходимости или возникающей потребности, которую определяет Генеральный штаб. Поэтому повестки разносит и вручают людям. Мобилизация идет непрерывно, просто всех и сразу не призывают", – рассказал военный эксперт.

Он также прокомментировал объявления, которые в подъездах домов размещают работники Территориальных центров комплектования о том, что "всем прописанным в этом доме срочно явиться в военкомат для уточнения данных".

"Так это обязанность каждого гражданина, который должен прийти в военкомат по месту прописки и уточнить свои данные. Это не говорит о том, что они завтра придут в военкоматы и их сразу заберут, нет. Мы сейчас выполняем норму закона и создаем электронный реестр военнообязанных", – объяснил Жданов.

Напомним, ранее Жданов не исключил ужесточения мобилизационных мер в Украине в случае подготовке к отражению вероятного наступления врага или в случае предоставления ВСУ необходимой техники и вооружения. В то же время, военно-политический обозреватель Александр Коваленко не исключает усиления мобилизации в случае идентичных мер с вражеской стороны.

Напомним, ранее ТСН.ua разъяснил, при каких условиях законным считается вручение повесток на улице или возле метро.

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