Повестки в мессенджерах: Федоров объяснил, возможно ли это сделать технически в 2023 году

Разговоры о намерении усовершенствовать процедуру мобилизации продолжаются с самого начала мобилизации.

В этом году запустить выдачу повесток через мессенджеры технически невозможно.

Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Liga.net.

"Не думаю, что это серьезное политическое видение. Это невозможно сделать, пока нет качественного реестра военнообязанных, а к идентификатору реестра не привязан верифицированный номер телефона. Я даже не говорю сейчас о Конституции и постановлениях", – отметил министр.

По словам министра, чисто технически это невозможно сделать в этом году.

Повестки через мессенджеры

Отправка повесток с помощью современных цифровых технологий может стать одним из вариантов информирования военнообязанных украинцев о том, что им нужно явиться в территориальный центр комплектования.

Нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны, безопасности и разведки, представитель президента в парламенте Федор Вениславский пояснил, что вопрос стал актуален из-за большого количества внутренне перемещенных лиц в стране. Терцентры столкнулись с проблемой поиска военнообязанных, которые находятся не по месту регистрации и не стали на военный учет в пункте фактического проживания.

В Верховной Раде продолжается обсуждение, однако говорить о проекте закона преждевременно, подчеркнул Вениславский.

Законодательство предусматривает, что повестки с требованием прийти в ТЦК для уточнения данных и мобилизационное предписание вручают человеку лично. Это существенно усложняет работу военнослужащих из-за несовершенных баз данных, нехватки ресурсов и массовой внутренней миграции населения.

Одной из идей было распространение повесток через приложение "Дія".

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