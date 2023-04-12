Повестки в Украине будут вручать по новой процедуре: юрист объяснил, что изменилось

Территориальные центры комплектования теперь могут осуществлять оповещения и призыв независимо от места регистрации граждан.

Смену организации работы ТЦК приняли еще 23 февраля 2022, однако изменения в нее внесли 7 апреля этого года.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал юрист по вопросам армии и прохождения военной службы Александр Золотухин.

"Сейчас внесли незначительные изменения в постановление организации работы ТЦК, поскольку, вероятно, они сталкивались с тем, что граждане, призываемые на службу не по месту учета, обжаловали это в суде", — пояснил юрист.

Он также добавил, что ранее украинцы пытались оспаривать вручение повесток не по месту их регистрации. Однако сам суд не может упразднить приказ о мобилизации и освобождать мужчин от прохождения службы.

По его словам, есть много временно перемещенных лиц, выехавших из оккупированных россиянами территорий. Военно-учетные документы на этих людей отсутствуют в ТЦК. Поэтому граждане обязаны становиться на учет при прибытии на новое место жительства.

"Как раньше, так и сейчас у Территориальных центров комплектования нет законных оснований, чтобы не призывать таких граждан для прохождения военной службы. Раньше это могло создавать определенные конфликты типа: "Я не стою здесь на учете, а зарегистрирован в другом районе". Сейчас эта норма более урегулирована", – заметил Александр Золотухин.

Напомним, что Россия сравнила электронные и бумажные повестки. Теперь россиянам в приложения "Госуслуги" будут присылать электронные повестки и будут наказывать "уклончан".

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