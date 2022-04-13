Повестки вручают на улице и блокпостах: в Генштабе не видят в этом нарушений

Повестки вручают на улице и блокпостах: в Генштабе не видят в этом нарушений

В Генштабе не видят проблем и нарушений, когда повестки вручают на улицах и на блокпостах.

Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на Генеральный штаб.

Как сообщают в Генштабе повестки вручают не всем. А только тем военнообязанным, которые должны были явиться в территориальный центр комплектования и поддержки, но не явились и относительно них есть соответствующая информация в базе. "Здесь появилась возможность дать ей повестку, так в чем проблема? Никто не нарушает закон. Не видим здесь проблемы".

В Генеральном штабе подчеркнули, что во время мобилизации мужчины должны сами приходить в территориальные центры комплектования и напомнили, что за уклонение от службы предусмотрена административная и уголовная ответственность

В законе не прописано где запрещено вручать повестки, поэтому вручать их могут в любом месте: на улице, на рабочем месте, дома, на блокпостах. На основании документа, который в условиях военного положения нужно всегда носить с собой и выписывается повестка.

Повестку могут вручать сотрудники военкомата, работники местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, должностные лица районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки, работодатели, руководители учебных заведений, сотрудники полиции.

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