Повестки вручают не только для мобилизации: в ТЦК озвучили еще одну причину

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и мобилизации на 90 суток – до 15 ноября 2023 года. Под мобилизацию подпадают мужчины от 18 до 60 лет. Глава Кременчугского районного ТЦК Роман Сушко напомнил, что повестки во время мобилизации – не "прямой билет" на передовую.

Об этом он рассказал "Кременчугскому ТелеграфЪ".

Роман Сушко отметил, что часто работники центра комплектования хотят проверить информацию о военнообязанном, потому что мужчины не всегда обновляют свои данные.

По словам главы Кременчугского районного ТЦК, патрули, состоящие из представителей военкоматов и полиции, организуют рейды в общественных местах, вручая повестки мужчинам, которые не обновляют свои личные данные в ТЦК.

"Было распоряжение начальника областного ТЦК по патрулированию. Для выполнения этой задачи к нам были направлены полицейские. Такие группы сейчас работают в связи с тем, что многие военнообязанные, которые должны прибывать для уточнения данных в ТЦК, не прибывают", – отметил Роман Сушко.

Он пояснил, что патруль может подойти, чтобы известить о необходимости прибыть в ТЦК для проверки или обновления данных. А отсрочка от мобилизации от этого не освобождает.

Напомним, в Раде заявили, что ограничат выезд женщин за границу – адвокат объяснила, кого это будет касаться.

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