"Повестку вручили на остановке": мобилизованный из Тернополя погиб в Донецкой области через месяц после призыва

Мобилизированный из Тернополя Богдан Покитко погиб на фронте менее чем через месяц после получения повестки. Впоследствии были обнародованы подробности мобилизации и прохождения военной подготовки 33-летним украинцем.

Их осветила волонтер Оксана Огородник в соцсети.

По ее информации, мужчина был призван во второй половине января 2023 года "путем принудительного вручения приглашения и доставки в ТЦК на остановке общественного транспорта в г. Тернополь".

"Обучение бойца (в учебной части и на полигоне) – НЕ ПРОХОДИЛ. Обучение обращению с оружием – НЕ ПРОХОДИЛ. (Разбор-сбор АК и все). В армии – не служил", – заявила Оксана Огородник.

Впоследствии пресс-секретарь ТЦК Елена Величанская в комментарии "Украинской правде" сообщила, что территориальный центр комплектования проводит служебную проверку по установлению ответственных за подготовку и обучение личного состава.

По словам источника, Богдан Покитко получил повестку 18 января, 31-го принял присягу, 12 февраля его перевели в новое место прохождения службы, где он погиб в бою 16 февраля.

"В настоящее время в Тернопольском ОМТЦК назначена служебная проверка, по результатам которой будут установлены лица, которые отвечали за подготовку и обучение личного состава", — отметили там.

Гибель мужчины назвали "не системным случаем".

"Такой случай, который произошел с солдатом, не является системным. Командование воинских частей боевого состава уделяет большое внимание обученности воинов, поскольку это залог сохранения их жизни и жизни рядом", — добавили в ТЦК.

Добавим, что всеобщая мобилизация в Украине продолжается с февраля 2022 года. Повестки в публичных местах и улицах действительно вручают. В то же время в ВСУ ответили, действительно ли мужчин доставляют на передовую сразу после медкомиссии в военкомате.

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