"Медленные темпы контрнаступления": в поддержке Украины Западом "есть намеки на трещины" — BBC

В США не уверены в способности обеспечить ВСУ всем необходимым для второго контрнаступления.

Западные политики недовольны "медленными темпами" контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в материале BBC по итогам международного форума безопасности, который состоялся в Аспене, США. Главным вопросом которого был ход войны в Украине.

"Приехав в Аспен после трехнедельного пребывания в Украине, я обнаружил легкую нервозность не только из-за темпов нынешнего контрнаступления Украины, но и из-за долгосрочных обязательств Америки", — пишет автор публикации Гордон Корера.

Украина уже месяц ведет контрнаступление, и понятно, что оно оказалось, как выразился один из выступающих, "трудным испытанием", когда ежедневно удается освобождать всего несколько метров земли, пишет автор.

Первый вопрос к президенту Владимиру Зеленскому, выступавшему на форуме онлайн, был, почему все идет медленнее, чем ожидалось.

Он терпеливо объяснил, что начало контрнаступления было отложено из-за нехватки оружия, боеприпасов и подготовки, и это дало России шанс установить больше мин и улучшить свою оборону. Но он сказал, что близится момент, когда действия "будут набирать обороты".

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После выступления Зеленского в Аспене советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в публичном заявлении выразил сомнение, что истребители F-16 смогут сыграть значительную роль в войне. Другие американцы, принимавшие непосредственное участие в поставках оружия, также в частном порядке говорят, что у Украины есть все необходимое для контрнаступления, а перевооружить их снова в том же объеме в будущем может быть не так просто. Это и делает нынешнее контрнаступление ключевым.

Другие американцы, тесно вовлеченные в поставку оружия, говорят в кулуарах, что Украина имеет то, что ей нужно для нынешнего контрнаступления, и перевооружить Вооруженные силы Украины в таком же объеме в будущем может быть не так просто. Потому следующий период на поле боя будет ключевым.

"Украина все еще пытается найти слабое место в обороне России, чтобы потом применить силы, которые она держала в резерве, в надежде совершить значительный прорыв. Если это сработает, то Украина может иметь сильную позицию. Но если они не могут пробиться, то разговоры о тупике могут быть точнее и привести к трудным разговорам", — говорится в пресс-службе.

Автор отмечает, что в западной поддержке Украины "есть намеки на трещины". Некоторые члены Конгресса США открыто говорили в Аспене, что их избиратели не способны найти Украину на карте, что подвергает сомнению масштабы оказанной помощи.

Особенно много противников помощи Украине среди республиканской аудитории в США. Европейские партнеры этим откровенно озабочены. К примеру, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в Аспене выступил с заявлением, что Запад не должен позволить российской пропаганде "соблазнить себя" разговорами о патовой ситуации на фронте в Украине.

Союзники Америки осознают – и частно выражают свою обеспокоенность – о рисках снижения поддержки Украины, особенно учитывая, что в следующем году в США состоятся выборы президента.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Аспеновском форуме безопасности объяснил медленное продвижение контрнаступления.

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