Повлияет ли конфликт между Китаем и Тайванем на Украину — эксперт объяснил

Тайвань с экономической точки зрения является глобальным игроком, поскольку он одним из крупнейших производителей микрочипов и микроэлектроники. Ее, в частности, используют в военных целях.

Тайвань является глобальным экономическим игроком, одним из крупнейших в мире производителей микрочипов и микроэлектроники.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона New Geopolitics Юрий Пойто.

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"65% мирового рынка приходится на Тайвань, поэтому любой кризис вокруг Тайваня повлечет за собой нехватку полупроводниковой продукции и станет причиной коллапса не только в производстве смартфонов и бытовой техники, но и в высокотехнологичном производстве. Поэтому блокада или кризис в Тайване будут влиять и на Украину. Следует понимать, что и военные технологии строятся на микроэлектронике. Как раз тайваньские чипы очень интенсивно используются, в частности, в американских ракетах и оборонной продукции", – рассказал Юрий Пойто.

По его словам, если Китай в конфликте с Тайванем пригласит присоединиться к себе Россию и попросит у нее военную помощь, это позволит РФ запросить у Китая военную технику и вооружение.

Напомним, что судно Razoni с украинским зерном успешно прошло проверку в Стамбуле.

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