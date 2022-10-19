Повлияет ли мобилизация в России на события на фронте и как: военный эксперт объяснил

Мобилизация не повлияет на ситуацию на фронте. "Мобики" в первом же столкновении с украинскими военными несут потери.
Российские оккупанты, только что мобилизованные в России, несут колоссальные потери во время первого столкновения с украинскими военными.
Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов в эфире "Лучшее Радио Израиль".
“Мобилизация коренным образом на ситуацию не повлияет. Будет скачок увеличения потерь со стороны РФ. "Мобики" уже на всех оперативных направлениях. Мы уже с ними сталкиваемся. В лучшем случае они разбегаются, в худшем – они несут потери уже в первом бою”, — рассказал Олег Жданов.
Напомним, что оккупанты предпринимают массированные атаки иранскими дронами, чтобы разрушить энергетическую инфраструктуру Украины.
Читайте также:
- Воздушные силы сбили над Черниговщиной две ракеты — ОК "Север"
- "Оккупанты пытаются запугать жителей Херсонщины" — Ермак прокомментировал фейк об "ударе" ВСУ по городу
- "У россиян очень много проблем": генерал США рассказал, как зимой будет развиваться война в Украине