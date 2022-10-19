Повлияет ли мобилизация в России на события на фронте и как: военный эксперт объяснил

Мобилизация не повлияет на ситуацию на фронте. "Мобики" в первом же столкновении с украинскими военными несут потери.

Российские оккупанты, только что мобилизованные в России, несут колоссальные потери во время первого столкновения с украинскими военными.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов в эфире "Лучшее Радио Израиль".

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“Мобилизация коренным образом на ситуацию не повлияет. Будет скачок увеличения потерь со стороны РФ. "Мобики" уже на всех оперативных направлениях. Мы уже с ними сталкиваемся. В лучшем случае они разбегаются, в худшем – они несут потери уже в первом бою”, — рассказал Олег Жданов.

Напомним, что оккупанты предпринимают массированные атаки иранскими дронами, чтобы разрушить энергетическую инфраструктуру Украины.

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