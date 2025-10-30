Повлияет ли на наступление врага плохая погода: в ВСУ ответили

Война в Украине / © Associated Press

Погодные условия не сдержат наступательные действия российских захватчиков, хотя обнаруживать их станет сложнее.

Об этом рассказал начальник прессслужбы 63-й отдельной механизированной бригады Ростислав Ящишин.

«Погода не повлияет — они и дальше будут идти, как шли. Единственное, что, возможно, в туманы, дожди будет труднее их обнаруживать. Дроны, наблюдающие за ситуацией на линии боевого столкновения, работают менее эффективно. Соответственно они могут немного изменить тактику», — пояснил Ящишин.

По его словам, российские военные уже активно используют специальные средства для сокрытия.

«Они пользуются плащами-пальто — так называемыми антидроновыми пончо и антитепловизионными. Постоянно их совершенствуют и именно ночью продвигаются под прикрытием».

В то же время, как отметил представитель, сейчас эти средства не обеспечивают полной защиты.

Мы все это видим. Но вполне возможно, что со временем им удастся создать такие накидки, которые будут реально защищать от дронов. В этом году это им не удавалось. Что будет дальше — увидим», — заметил военный.

Он также напомнил, что на прошлой неделе враг уже попытался воспользоваться погодными условиями.

«Россияне провели так называемую разведку боем. Запустили механизированный штурм — два БТР и один танк. Все это было быстро уничтожено, но они использовали погодный фактор», — сообщил Ящишин.

По его словам, короткий световой день, туманы и дожди могут снова побуждать врага к попыткам прорыва.

«Вероятно, они снова задействуют тяжелую бронетехнику. Также ожидаем, что будут активно использовать мотоциклы и квадроциклы для проникновения в глубину наших позиций и организации диверсий».

Тем не менее, в бригаде полностью готовы к возможным действиям противника.

Мы хорошо понимаем, на что способен враг и что он может нам предложить. И так же осознаем, какие ресурсы есть, чтобы его остановить», — подытожил Ящишин.

Ранее сообщалось, что россияне вынуждены сворачивать наступление на Волчанск из-за масштабного подтопления.

Мы ранее информировали, что в Купянске и в его окрестностях продолжаются тяжелые бои, во время которых захватчики пытаются закрепиться в северной части города.