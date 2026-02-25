США против ударов по РФ: изменит ли Украина цели для дронов

Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко

Украина будет продолжать атаковать российские нефтяные объекты, несмотря на недовольство Соединенных Штатов. Однако Силы обороны будут вынуждены более тщательно выбирать цели для ударов, чтобы не навредить экономическим интересам американских партнеров.

Такое мнение высказал военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в эфире телеканала "Киев24".

Национальные интересы и применение оружия

В интересах Украины – продолжать системное уничтожение враждебной нефтеперерабатывающей инфраструктуры. В то же время, эти цели иногда могут идти вразрез с видением союзников, ведь США пытаются избегать ударов по тем объектам в России, где присутствует их бизнес.

У Вашингтона есть рычаги влияния, поскольку может ограничивать использование даже того оружия, которое Украине передают европейские партнеры. Однако Силы обороны возлагаются на собственные средства поражения, в первую очередь, дальнобойные дроны и определенное количество ракет собственного производства.

«Интересы Украины в этой войне, они отдельно от интересов союзников. Я думаю, что будет продолжаться нанесение ударов по всему, что связано с топливными материалами. Но будут более четко выбирать цель, чтобы не затрагивало американский бизнес», — объяснил генерал-лейтенант.

Дипломатия на лезвии ножа

Продолжение украинских атак на российскую территорию оказывает непосредственное влияние на отношения с американцами. По словам эксперта, Киеву приходится балансировать между военной необходимостью и сохранением партнерских связей.

Новая администрация США видит пользу в продаже американской нефти вместо российской, но стремится к тому, чтобы американские активы в РФ оставались неприкосновенными. Поэтому украинским силам придется корректировать свою стратегию и избивать гораздо точнее.

«Здесь вопрос в том, что влиять на это нужно, и это продолжается со стороны Украины своими средствами. Следует иметь в виду, что это влияет на отношения с американцами. Потому это такая военная дипломатия на острие ножа», — отметил Романенко.

Демарш США из-за удара по Новороссийску

Ранее Соединенные Штаты высказали Украине официальные замечания по атаке на нефтяную инфраструктуру в российском Новороссийске, осуществленную осенью 2025 года. Поводом для недовольства стало повреждение объекта Каспийского трубопроводного консорциума, который транспортирует в Черное море не только российскую, но и казахстанскую и американскую нефть.

В Вашингтоне подчеркнули, что подобные действия нарушают экономические интересы американских компаний. Со своей стороны, украинские дипломаты отметили, что исключения для российской нефти следует пересмотреть, а ситуацию можно разрешить путем диверсификации поставок и изменения общей структуры энергетического рынка.

Напомним, украинские военные разбили штабы, склады с оружием и ремонтные базы россиян в Донецкой области и в Запорожской области. В Генштабе ВСУ говорят, что подобные удары помогают сорвать наступление врага.