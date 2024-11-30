Повлияет ли "Орешник" на ход войны — военный ответил

Российский "Орешник" не будет оказывать серьезного влияния на ход войны.

Об этом рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов в эфире "Киев24".

По словам политолога, у россиян много разных ракет. Однако нет сейчас какого-нибудь супероружия, которое разрешит ситуацию на фронте. Ее нет ни у россиян или Китая, ни в США или Украине.

Он также добавил, что победу в войне обеспечивает совокупность факторов, среди которых личный состав, моральный настрой, состояние экономики страны и все те средства поражения.

"Не поможет эта ракета там, где требуется миномет, где нужна работа арты, где работают наши штурмовые подразделения или пехота", – заверил Сазонов.

Напомним, Россия хотела ударом баллистической ракеты средней дальности по Днепру запугать Украину и ее партнеров, однако это не станет решающим фактором в этой войне.

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