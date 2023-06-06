Повлияет ли подрыв Каховской ГЭС на позиции ВСУ: в Минобороны ответили

В ночь на вторник, 6 июня, российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области и станция полностью оказалась под водой.

Перед страхом украинского контрнаступления и с целью сдержать ВСУ россияне прибегли к подрыву Каховской ГЭС. Несмотря на это, врагу не удастся реализовать свой план. По состоянию на данный момент оккупанты находятся в обороне.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает 24 канал.

Маляр отметила, что сейчас на юге идут бои местного значения, о которых сообщает Генштаб. Враг находится в обороне.

"Кстати, утром было совещание относительно того, влияет ли эта катастрофа на позиции наших ВСУ. По состоянию на сегодняшний день все происходит по плану", — подчеркнула замминистра обороны.

По словам Маляра кое-где у россиян есть продвижение, впрочем, динамика постоянно меняется.

"Обе стороны постоянно немножко продвигаются то в одну сторону, то в другую. Слишком рано говорить о каких-то результатах. Идут бои местного значения", — подытожила Анна Маляр.

Напомним, в ночь на вторник, 6 июня, российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области и станция полностью оказалась под водой. В области началась эвакуация населения и фиксируются затопления, президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО.

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