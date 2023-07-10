Повлияет ли позиция Британии на предоставление Украине кассетных боеприпасов: ответ эксперта

Снабжение кассетных боеприпасов из США является необходимым шагом для балансировки ситуации для поддержки наших подразделений.

Позиция Великобритании не отразится на передаче США Украине кассетных боеприпасов.

Об этом сказал директор директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, в 2019 году был подробный отчет о предстоящем артиллерии Британии, где указано, что выводы, что во время учений успеха в противостоянии российской мощности можно добиться только тогда, когда на помощь приходит американская бригада, использующая кассетные боеприпасы.

"Мы получим кассетные боеприпасы, потому что решение о получении кассетных боеприпасов — это, собственно, решение Соединенных Штатов, опирающихся на наши потребности на поле боя, и ограничение в поставке обычных боеприпасов калибра 155 мм. Позиция Британии скорее политическая, заключив конвенцию по запрету кассетных боеприпасов, они иначе и не могли говорить", — отметил он.

Эксперт добавляет, что в случае полномасштабных действий конвенцию по запрету кассетных боеприпасов нужно будет пересматривать.

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"Совершенно понятно, что поставки кассетных боеприпасов из США являются необходимым шагом для балансировки ситуации для поддержки наших подразделений. И я думаю, что политические заявления отдельных лидеров НАТО вряд ли повлияют на реализацию, объявленную Соединенными Штатами", — добавил Згурец.

Добавим, что Украина не будет использовать кассетные боеприпасы на территории Российской Федерации.

По мнению военного эксперта Петра Черника, предоставление Украине кассетных боеприпасов может существенно изменить ситуацию на фронте.

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