Повлияет ли смерть Путина на ход войны и сможет ли Украина "выдохнуть" — прогноз военного эксперта

Военный эксперт назвал пять условий, когда Украина сможет не думать о России и очередном ее наступлении.

Военный эксперт Петр Черник считает, что смерть российского диктатора Владимира Путина никак не отразится на ходе войны РФ против Украины, ведь войну поддерживает не только он, но и его окружение – так называемая верхушка власти. Эксперт также объяснил, что должно произойти с Российской Федерацией, чтобы украинцы наконец-то могли зажить спокойно.

Об этом он рассказал в эфире "24 канала".

"Она (ситуация — ред.) вообще не изменится кардинальным образом никак. Пора наконец-то усвоить конечный исторический урок в нашем цивилизационном противостоянии с ними. Мы с ними сражаемся с 1240 года, когда татаро-монголы обложили Киев, и кстати, полностью его вырезали, из 50 тысяч человек осталось всего-навсего 2 тысячи", — сказал эксперт.

Петр Черник также назвал персональных пять принципов, когда Украина "выдыхает":

Российская Федерация распадается на 15–20 государств;

у них забирают абсолютно все ядерное оружие,

Украина вступает в НАТО;

территории, остающиеся от России, отсекают от нефти и газа и всех даровых сибирских ресурсов;

и, по меньшей мере, два поколения россиян проходят санацию – очищение, как это в свое время прошли нацисты и японцы.

Однако, по мнению эксперта, на самом деле такая ситуация маловероятна, поэтому необходимо продолжать борьбу против российской агрессии.

"Но давайте честно, мало вероятно, что все факторы сложатся в один пазл. А если так, то нам выдохнуть не получится. Если даже завтра выпустят Навального, Путина показательно повесят там где-то на Кремле, и повесят на него "всех собак", скажут, что во всем виноват только он. Они не пойдут думать, почему они эту войну начали, они пойдут думать, почему они эту войну проиграли. Перегруппируются через 10-20-30 лет и наши дети, или внуки будут иметь те же проблемы. Пока Карфаген не рухнет, мы не выдохнем", — резюмировал Черник.

Слухи о болезнях Владимира Путина

Уже давно ходят слухи о том, что глава Кремля Владимир Путин болен, в частности, говорят о раке.

Так недавно на встрече с президентом Кубы Путин двигал ногой, что опять же подогрело слухи о том, что, возможно, российский президент страдает болями, связанными с онкологическим заболеванием.

Издание The Sun со ссылкой на утечку электронных писем Кремля и собственные источники в российской разведке пишет, что Путин борется с раком поджелудочной железы и болезнью Паркинсона, поэтому его состояние постоянно вынуждены поддерживать с помощью тяжелых стероидов и обезболивающих инъекций.

Однако политтехнолог Тарас Загородний считает, что слухи о болезни президента России Владимира Путина могут распускать с его ведома. Таким образом, диктатор может проверять собственное окружение, наблюдая за тем, кто метит на его место.

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