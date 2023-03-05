Повлияет ли возможный захват Бахмута оккупантами на прорыв россиян – эксперт объяснил

Как захват Бахмута повлияет на дальнейшие действия вражеской армии.

Если украинские военные отойдут от Бахмута в Донецкой области, это решение не будет способствовать прорыву армии России.

Такое мнение в эфире "Апостроф TV" высказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

Он подчеркнул, что Бахмут выполнил свою задачу – Россия потеряла много людей, технику, амуницию и, главное – время.

А союзники уже ждут контрнаступления ВСУ, которое станет сигналом к еще более массовым поставкам оружия и боеприпасов.

"При подготовке наступления будет готовиться несколько вариантов, и окончательное решение будет приниматься уже в последний момент", — отметил эксперт.

Бои за Бахмут

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что в настоящее время из Бахмута нет массового отвода украинских войск. Впрочем, проходят плановые ротации.

Михаил Подоляк отметил, что разрушение мостов не уничтожило логистику ВСУ – она просто продвинулась на несколько сотен метров.

Министерство обороны Великобритании в своем отчете отмечает, что Украина укрепляет Бахмут элитными подразделениями ВСУ.

Аналитики Института изучения войны считают, что российским войскам в ближайшее время не удастся ни окружить, ни захватить Бахмут.

Читайте также: