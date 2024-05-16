Повлияет ли встреча Путина и Си на позицию Украины по переговорам: в НАТО сделали жесткое заявление

Ситуация на фронте не претерпела таких изменений, когда украинская власть хотела бы сесть за стол и начать переговоры.

Стратегическая ситуация в Украине остается неизменной, несмотря на локальные успехи россиян на некоторых участках фронта. Поэтому у Украины нет оснований менять свою позицию по поводу каких-либо переговоров с Россией даже после заявлений Путина о возможных переговорах после встречи с лидером Китая Си Цзиньпином.

Об этом в четверг, 16 мая, заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр во время пресс-конференции по итогам встречи руководителей обороны стран Альянса в Брюсселе.

"Ситуация на фронте не претерпела таких изменений, когда украинская власть имела бы желание сесть за стол и начать переговоры. Я считаю, что украинские Вооруженные силы бьются за возвращение своей земли. Это трудно, нужно многое сделать, чтобы этого достичь, и это не будет просто. Но и россиянам не просто биться за то, что украинцы уже отвоевали", – сказал Бауэр.

Адмирал отметил, что Украина уже вернула половину территорий, которые Россия захватила в начале войны.

"Мы не должны недооценивать российские силы, но нет никакого стратегического наступления, нет никаких стратегических успехов. Так что на данный момент встреча между Путиным и Си не является причиной для изменения позиции Украины", — добавил Роб Бауэр.

Напомним, в НАТО заявили, что странам Альянса следует ставить помощь Украине выше собственных амбиций. Поэтому союзники между достижением целей НАТО и помощью Киеву должны выбирать последнее.

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