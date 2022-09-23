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Повлияет ли ядерный шантаж Путина на помощь Украине от США: объяснение Пентагона

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Повлияет ли ядерный шантаж Путина на помощь Украине от США: объяснение Пентагона

Фото: Associated Press

США успокоили украинцев, что угрозы Путина никак не влияют на помощь от Штатов.

Риторика российского диктатора Владимира Путина о возможном применении ядерного оружия не повлияет на помощь, оказываемую США Украине.

Об этом заявил спикер Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер, сообщает CNN.

"Выходящие из России заявления не повлияют на обязательства Министерства обороны продолжать работу с нашими международными партнерами и союзниками по оказанию Украине поддержки, в которой она нуждается для борьбы за свою защиту", – сказал Райдер журналистам.

Спикер Пентагона добавил, что угрозы Путина не повлияют на обсуждение видов летального оружия, которое предоставит США Украине.

"Мы будем продолжать эти разговоры, и мы будем продолжать думать не только о том, что им нужно в среднесрочной и долгосрочной перспективе, но и о том, что им нужно сейчас", — сказал Райдер. "Поэтому я не вижу, чтобы эта ситуация (угрозы Путина ядерным оружием. – Ред.) повлияла на эти разговоры".

Ранее военный эксперт и политолог Дмитрий Снегирев рассказал, применит ли Россия ядерное оружие.

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