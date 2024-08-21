Повлияла ли Курская операция на Покровское направление – Жорин ответил

Также Жорин прокомментировал слухи, что ВСУ могут отойти от Покровска и Мирнограда.
Операция ВСУ в Курской области не оказывает существенного влияния на ситуацию в Донецкой области, в том числе на самом сложном Покровском направлении.
Об этом заявил майор ВСУ, экс-командир "Азова", заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин в интервью "РБК-Украина".
Он отметил, что Покровское, Торецкое и Нью-Йоркское направления остаются особенно критическими.
По словам военного, операция в Курской области не оказала существенного влияния на ход боев в Донецкой области.
"Я понимаю, что, наверное, планировалось так, пожалуй, хотелось услышать, что они забрали отсюда свои силы... Но это не совсем так. Россияне почти не перебрасывали отсюда их. Резервов здесь у них достаточно: и на нашем направлении, и на направлении Покровска", – заметил Жорин
По его словам, Курская операция успешна, "если говорить о сегодняшнем дне", поскольку он не знает, как ее планируется закончить стратегически.
Отойдут ли ВСУ от Покровска и Мирнограда
По словам военного, возможный отход украинских войск по этим направлениям или городам рассматривается лишь как крайняя мера для сохранения жизней военнослужащих
"Но здесь очень важно, как этот отход будет происходить и вообще ли он будет происходить. Враг на этом участке пытается навязать нам свою динамику на этом участке. Но мы должны планировать свои действия. Война всегда идет не за территории, а за уничтожение врага. Нам нужно максимально уничтожить врага. Как только врага не будет на этих территориях – мы вернем их. У нас несоизмеримые размеры по силам. Если где-то нужно перегруппироваться – ничего страшного. Но если мы хаотично посыпаемся – это мягко говоря не очень хорошо", – объяснил Жорин., – объяснил Жорин.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:
Времени почти нет! Полиция Мирнограда будут разыскивать родителей, скрывающих детей от эвакуации
Ранее исполняющий обязанности Мирноградской городской военной администрации Юрий Третяк заявил, что на эвакуацию у Покровска еще есть две недели, а у Мирнограда остаются считанные дни.
Читайте также:
- Комендантский час, обстрелы и эвакуация: что происходит в Мирнограде Донецкой области
- Прямой путь на Павлоград: нардепка предупредила об опасности в случае потери Покровска
- По сравнению с Донбассом это как отпуск: украинские бойцы о боевых действиях на Курщине