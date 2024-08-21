Повлияла ли Курская операция на Покровское направление – Жорин ответил

Также Жорин прокомментировал слухи, что ВСУ могут отойти от Покровска и Мирнограда.

Операция ВСУ в Курской области не оказывает существенного влияния на ситуацию в Донецкой области, в том числе на самом сложном Покровском направлении.

Об этом заявил майор ВСУ, экс-командир "Азова", заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин в интервью "РБК-Украина".

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Он отметил, что Покровское, Торецкое и Нью-Йоркское направления остаются особенно критическими.

По словам военного, операция в Курской области не оказала существенного влияния на ход боев в Донецкой области.

"Я понимаю, что, наверное, планировалось так, пожалуй, хотелось услышать, что они забрали отсюда свои силы... Но это не совсем так. Россияне почти не перебрасывали отсюда их. Резервов здесь у них достаточно: и на нашем направлении, и на направлении Покровска", – заметил Жорин

По его словам, Курская операция успешна, "если говорить о сегодняшнем дне", поскольку он не знает, как ее планируется закончить стратегически.

Отойдут ли ВСУ от Покровска и Мирнограда

По словам военного, возможный отход украинских войск по этим направлениям или городам рассматривается лишь как крайняя мера для сохранения жизней военнослужащих

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"Но здесь очень важно, как этот отход будет происходить и вообще ли он будет происходить. Враг на этом участке пытается навязать нам свою динамику на этом участке. Но мы должны планировать свои действия. Война всегда идет не за территории, а за уничтожение врага. Нам нужно максимально уничтожить врага. Как только врага не будет на этих территориях – мы вернем их. У нас несоизмеримые размеры по силам. Если где-то нужно перегруппироваться – ничего страшного. Но если мы хаотично посыпаемся – это мягко говоря не очень хорошо", – объяснил Жорин., – объяснил Жорин.

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Времени почти нет! Полиция Мирнограда будут разыскивать родителей, скрывающих детей от эвакуации

Ранее исполняющий обязанности Мирноградской городской военной администрации Юрий Третяк заявил, что на эвакуацию у Покровска еще есть две недели, а у Мирнограда остаются считанные дни.

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