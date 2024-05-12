Повлияло ли наступление окупантов на Харьковщине на ситуацию на юге: в ВСУ ответили

По словам Плетенчука, за основное направление на юге враг избрал Старомайорское, там оккупанты чаще всего применяют артиллерию и авиацию.

Наступление окупантов в Харьковской области не повлияло на южный фронт. Признаков формирования наступательных группировок на юге нет.

Об этом заявил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"У нас ситуация остается неизменной. Враг продолжает давить на Старомайорском. Там вчера произошло 13 штурмов из 22 в нашей операционной зоне. Так же продолжают штурмы в районе Роботиного и Крынок. Штурмы были безуспешными, враг продолжает нести потери", – говорит Плетенчук.

По его словам, за основное направление враг избрал Старомайорское, там оккупанты чаще всего применяют артиллерию и авиацию.

"На самом деле у нас ситуация в глобальном контексте остается неизменной. Признаков формирования наступательных группировок у нас так же незаметно, как и резких изменений в состоянии и положении врага, характере его действий – так же. В акватории Черного моря ситуация тоже остается стабильной. Кораблей, а тем более носителей крылатых ракет в море не наблюдается. Они находятся в пунктах базирования", – рассказывает начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга.

Плетенчук прокомментировал предположение ведущей телемарафона, что для наступления на Харьковщине россияне перебросили войска с юга.

"Как они переформатируют свои подразделения, неважно. У них есть приоритетные направления. Это Донбасс. На нашем направлении они ведут боевые действия не в таком, конечно, темпе, но, тем не менее, это противостояние продолжается круглосуточно. Сегодня утром все эти штурмы возобновились. Единственное, где не было, это на Херсонском направлении. Но сравнивать эти направления я бы не стал", – подытожил он.

Напомним, что утром 10 мая российские оккупанты пошли в наступление на государственной границе к северу от Харькова.

В связи с интенсивным обстрелом со стороны противника в Волчанске и близлежащих селах приступили к эвакуации местного населения.

Военный Денис Ярославский, комментируя наступление РФ в Харьковской области, заявил, что есть много вопросов к тем, кто оставил позиции и к фортификационным сооружениям.

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