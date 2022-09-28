Повлияют ли фиктивные референдумы РФ на оккупированных территориях на продвижение украинских войск: ответ Подоляка

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверен, что, несмотря на так называемые "референдумы", состоявшиеся в оккупированных регионах Украины, украинская армия продолжит контрнаступление.

Как пояснил Подоляк, проведение фиктивных референдумов ничего не меняет по сути, поскольку Россия уже оккупировала те территории, а Украина приступила к их освобождению.

Об этом советник руководителя ОП сказал ВВС.

Кроме того, Подоляк вновь призвал западных партнеров ввести более жесткие санкции против России, включая полное отключение России от системы банковских платежей SWIFT, и активизировать поставки оружия Украине.

Он также сообщил, что следующим шагом Украины станет активизация переговоров с международными партнерами по поставкам определенных видов вооружения. В частности, речь идет о том, которое способно наносить удары по складах российского вооружения в Крыму.

Напомним, ЕС представила предложения по восьмому пакету санкций против России из-за ее вторжения в Украину и проведения "референдумов" на оккупированных территориях. Что предлагают в ЕС – читайте ЗДЕСЬ.

Референдум под дулами автоматов: как Россия собирала голоса на оккупированных территориях

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