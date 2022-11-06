Кличко объяснил свое заявление о блекауте и эвакуации, напугавшее киевлян

Кличко призывает быть готовым к разным вариантам развития событий, хотя и рассчитывает, что самого худшего не произойдет.

Мэр столицы Виталий Кличко прокомментировал статью The New York Times, в которой говорилось, что из Киева в случае полного блекаута могут эвакуировать могут эвакуировать до 3 миллионов человек

Об этом он написал в Facebook.

Кличко объяснил, что несколько дней назад журналисты спросили его, есть ли у столицы план на случай блекаута?

"Отвечу еще раз. В ситуации войны, в которой мы живем, нужно иметь планы на случай разных сценариев развития событий и чрезвычайных ситуаций. И быть готовым действовать", – говорит мэр Киева.

Он рассказал, что городские власти, готовясь к зиме закупили и продолжают закупать генераторы, тепловые пушки, обустраивают теплопункты, обеспечивают объекты критической инфраструктуры.

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"Мы делаем, все, что можем, чтобы обеспечить жизнедеятельность столицы в этих сложных условиях. Но враг коварен и циничен. Россия делает геноцид – в частности, пытаясь повлиять на коллапс в энергетической сфере Украины. Коммунальщики, энергетики сосредоточенно и оперативно устраняют повреждения сетей, делают все, чтобы у жителей были критически важные услуги", – отметил Кличко.

Поэтому городской голова призывает быть готовым к разным вариантам развития событий, хотя и рассчитывает, что худшего не произойдет.

"Поэтому сегодня поводов для паники нет. Киев живет и работает. Выдержка и воля каждого из нас — это то, что врагу уничтожить не удалось и не удастся! Экономим электроэнергию, помогаем друг другу. Вместе мы выстоим и победим!", — подытожил он. .

Угроза полного блекаута в Киеве

Ранее Виталий Кличко заявил, что из- за ракетных обстрелов россиян столица может полностью остаться без света, воды и связи. В столице уже сейчас подготовили большой запас топлива, генераторов, еды и питьевой воды на случай предполагаемого блекаута.

Издание The New York Times написало, что в случае полного выхода из строя электросетей из-за атак РФ около 3 миллионов жителей города могут временно эвакуировать.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в интервью польскому изданию Onet заявлял, что жителей области зимой могут временно эвакуировать в те области, где ситуация более стабильная.

Впоследствии чиновник опроверг свое заявление