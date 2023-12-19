Повоевал двое суток на фронте: украинские бойцы взяли в плен оккупанта на Запорожском направлении (фото)

Солдат РФ рассказал об обеспечении русской армии.
Бойцы бригады "Спартан" взяли в плен российского оккупанта в Запорожском направлении.
Об этом сообщили в ГРУ 19 ноября.
"Бойцы 3 бригады оперативного назначения "Спартан" взяли в плен военнослужащего 70-го мотострелкового полка из России "ППД — чеченская республика, РФ". Это произошло на Запорожском направлении", — говорится в сообщении.
Оккупант рассказал об обеспечении русской армии
Российский наемник подписал контракт в ноябре 2023 года.
"Ситуацию в своем подразделении описал как критическую, и именно этим объяснил причину сдачи в плен. По его словам, российское командование обещало, что они будут на передовой только двое суток и только в обороне. Впрочем, на позициях он уже двадцать дней, говорит, что их постоянно гонят на штурмы без поддержки пулеметов и выдают всего по два магазина патронов и малое количество гранат", – сообщили в ГРУ.
Оккупант получил обморожение ног и при попытке штурма позиций украинских защитников сдался в плен бойцам бригады "Спартан".
Напомним, по данным Генерального штаба оккупанты потеряли погибшими уже 347 160 человек личного состава с начала полномасштабного вторжения.
Между тем, россияне оставляют на украинской земле "сувениры", которые потом находят ВСУ. Бойцы показали шлем, который забыл схватить с собой военнослужащий РФ.
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