"Поворот в войне состоялся": Фейгин считает, что "референдумами" Путин пытается предупредить насуп ВСУ

Россияне объявили о проведении "референдумов" в "ЛДНР", а также на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Российский правозащитник и юрист Марк Фейгин считает, что таким образом в Кремле пытаются предотвратить возможное наступление Вооруженных сил Украины.

Такое мнение он высказал в комментарии УНИАН.

Фейгин подчеркнул, что после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области "ситуация приобрела совсем другой оборот".

"Я считаю, что поворот в войне действительно произошел, окончательный переломный момент, поскольку остановить наступление ВСУ уже невозможно. И понимание этого заставляет партию войны в окружении Путина форсировать ситуацию, проводить "референдумы", чтобы попытаться последним этим средством остановить возможную деоккупацию территорий", – говорит правозащитник.

Он считает, что оккупированные территории Украины объявят российскими, чтобы угрожать использованием доктрины безопасности и применением всех средств: "вплоть до ядерного оружия и других неконвенционных видов оружия (химического или другого), чтобы "защитить" эти территории".

Фейгин называет это "сигналом Москвы" для Украины и для Запада, чтобы он "воздействовал на Киев и тот пошел на переговоры, на перемирие, на какое-то соглашение".

"Последняя попытка продемонстрировать, что Москва готова к более решительному ответу и более решительным действиям", — подчеркнул правозащитник.

Как сообщалось, гауляйтер Херсона Кирилл Стремоусов заявил, что Снигиревка и Александровка Николаевской области уже присоединены к Херсонской области.

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