Поворотный момент: посол МИД рассказал, есть ли сейчас вероятность нападения на Беларусь

В войне было три поворотных момента, один из них продолжается сейчас.

В прогнозах угрозы наступления из Беларуси следует быть осторожными и доверять украинской разведке, по данным которой, сейчас достаточных сил для повторной атаки с севера на Украину нет. Впрочем, есть и другие нюансы.

Об этом посол по особым поручениям МИД Украины Александр Щерба сказал в интервью 24 каналу.

"По поводу наступления с Севера, мы должны верить своей разведке. А разведка говорит, что сейчас достаточных сил для этого нет. Если россияне начнут передислоцировать те силы, которые сейчас держат за Уралом, ну тогда опасность появится", – сказал он.

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В то же время посол выразил мнение, что в войне было три поворотных момента, один из которых продолжается сейчас. По его словам, первый поворотный момент был, когда Украина показала, что ее не смогут сломать и что Россия не победит в войне, которую она и начала.

"Это было, когда россиян были отвергнуты из Киевской области и Северной и Центральной Украины", — напомнил дипломат.

Второй поворотный момент был в августе-сентябре прошлого года, когда было реализовано украинское наступление, в частности, в Харьковской области. Тогда Украина еще раз показала, что способна побеждать.

"Это была поразительная операция и наши партнеры (да и мы сами!) увидели, что украинская армия способна гнать эту дрянь с нашей земли, быть действительно победной", — сказал он.

Насчет третьего этапа, посол сказал, что он продолжается сейчас и Украина должна показать, что может не просто побеждать, а именно победить. Посол считает, что от успеха контрнаступления ВСУ зависит, сможем ли мы окончательно взорвать дух российских захватчиков.

Напомним, ВСУ готовятся к контрнаступлению. Аналитики США считают, что, скорее всего, это может произойти уже весной 2023 года.

В страну уже начали поступать танки из нового пакета западной военной помощи, кроме того, идет создание новых добровольческих формирований.

Где и когда ждать большого контрнаступления ВСУ, читайте здесь.

Между тем Госпогранслужба пока не фиксирует создание каких-то ударных группировок, готовых к повторному вторжению в Украину из Беларуси. Но враг опрокидывает подготовленные подразделения из Беларуси, чтобы дальше отправить их на восток Украины. В настоящее время в Беларуси на учениях находятся около 9-10 тысяч военных РФ.

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