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Повредили церковь, мастерскую, дома и электролинии: россияне безжалостно ударили по Сумщине (фото)

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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© Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий
© Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий
© Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Россияне ударили по центральной улице села Сумской области.

Российские оккупанты обстреляли территорию Сумской области. В результате атаки повреждены дом и линии электропередач.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"После 3 часов ночи, 20 декабря, по Середино-Будской громаде враг открывал минометный огонь, 4 прилета. Взрывы повредили кровлю частного дома и электролинии", — говорит чиновник.

Кроме того, вечером 19 декабря под обстрел попала Зноб-Новгородская громада. Зафиксировано около 30 "прилетов".

В результате вечерних обстрелов вспыхнула мастерская местного лицея, повреждены три легковых автомобиля, трактор и автобус.

Также под обстрел попала Миропольская громада. Оккупанты били прямо по центральной улице села Запсилье.

"4 артснаряда и еще 8 мин разрывались по обе стороны трассы. Взрывы повредили церковь (к слову, это уже второй раз), также выбиты окна и пробиты осколками стены в трех домах местных жителей. Повреждены линии электропередач. Одна вражеская мина не разорвалась — ее обезвреживанием будут заниматься взрывотехники", — добавил Живицкий.

Напомним, российские оккупанты из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и ракет обстреляли Херсонскую область. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона, а также очередные оккупанты обстреляли здание Херсонской ОГА.

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Дата публикации
Просмотры
451
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