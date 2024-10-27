Поврежден дом, автомобили: что известно о ночном ударе по Киевщине

Ночью, 27 октября, россияне нанесли очередной дроновый удар по Киевской области.

Об этом сообщил глава ОВА Руслан Кравченко.

"В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Попаданий в объекты критической или жилищной инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет", — написал он.

Однако в одном из районов области в результате падения обломков сбитых вражеских целей поврежден один частный дом и два автомобиля. В доме выбиты окна, поврежден забор.

Также произошло возгорание лесной подстилки. Пожар ликвидирован. Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки.

Ранее сообщалось, что в направлении Киева уничтожено около десятка дронов. Воздушная тревога продолжалась более трех часов.

Читайте также: