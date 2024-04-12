Поврежден объект энергетики: детали удара РФ по Запорожской области

Во время атаки пострадала женщина.
За сутки оккупанты нанесли 279 ударов по восьми населенным пунктам Запорожской области.
О последствиях обстрелов сообщил глава ОВА Иван Федоров.
"Одна женщина ранена в результате вражеского артиллерийского обстрела города Гуляйполе", — написал он.
Кроме того, поступило 17 сообщений о разрушении жилых домов и объектах инфраструктуры.
Последствия атаки:
- войска РФ атаковали ракетами объект энергетики в Запорожском районе
- вражеская авиация нанесли удар по Малой Токмачке
- 46 БпЛА разной модификации терроризировали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку
- 15 обстрелов РСЗО накрыли Орехов, Малую Токмачку, Роботино, Малиновку и Левадное
- 214 артобстрелов нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного и Малиновки.
Напомним, сегодня ночью россияне снова устроили атаку по украинским городам. Больше об этом читайте в нашей новости.
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