Поврежден объект энергетики: детали удара РФ по Запорожской области

Во время атаки пострадала женщина.

За сутки оккупанты нанесли 279 ударов по восьми населенным пунктам Запорожской области.

О последствиях обстрелов сообщил глава ОВА Иван Федоров.

"Одна женщина ранена в результате вражеского артиллерийского обстрела города Гуляйполе", — написал он.

Кроме того, поступило 17 сообщений о разрушении жилых домов и объектах инфраструктуры.

Последствия атаки:

войска РФ атаковали ракетами объект энергетики в Запорожском районе

вражеская авиация нанесли удар по Малой Токмачке

46 БпЛА разной модификации терроризировали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку

15 обстрелов РСЗО накрыли Орехов, Малую Токмачку, Роботино, Малиновку и Левадное

214 артобстрелов нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного и Малиновки.

Напомним, сегодня ночью россияне снова устроили атаку по украинским городам. Больше об этом читайте в нашей новости.

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