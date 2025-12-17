ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
33
Время на прочтение
1 мин

Поврежден причал и подлодка: что видно на новых фото из Новороссийска

Новые спутниковые фото от 16 декабря зафиксировали повреждение порта Новороссийска после атаки подводных дронов.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Спутниковые снимки показали повреждение порта Новороссийска

Спутниковые снимки показали повреждение порта Новороссийска / © Maxar Technologies

В сети обнародовали новые спутниковые снимки от 16 декабря, на которых зафиксированы последствия атаки на российскую военно-морскую базу в Новороссийске. На фото видно повреждение причальной инфраструктуры порта после удара подводных дронов.

Фото обнародовала компания Maxar Technologies.

/ © Maxar Technologies

© Maxar Technologies

В частности, на снимках заметно поврежден участок причала, рядом с которым находится подлодка класса Kilo-class submarine. Испытала ли эта подлодка повреждения во время атаки — пока точно неизвестно.

Россия использует подлодки этого типа как носители крылатых ракет "Калибр", с которых регулярно наносит удары по территории Украины, в частности по Одесской области. Вероятно, атака была направлена на понижение ракетных возможностей противника в Черном море.

Напомним, в Службе безопасности Украины 15 декабря заявили, что в результате атаки подводных дронов Sub Sea Baby российская подлодка испытала критические повреждения и была фактически выведена из строя. По данным СБУ, на его борту находились четыре пусковые установки ракет "Калибр".

В то же время прессслужба Черноморский флот России подтвердила факт атаки украинских морских дронов в бухте Новороссийской базы, однако отрицала информацию о критическом поражении подлодки.

Дата публикации
Количество просмотров
33
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie