Повреждена школа, десятки домов – без света и газа: на Сумщине пограничные села под круглосуточными обстрелами

Оккупанты выпустили по двум селам Сумщины более полусотни снарядов. Пострадали с десяток домов, линии электросетей и хозяйства. Чудом обошлось без жертв. Людей спасло то, что они прятались в подвалах.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Обстрел села Кияница в Сумской области начался в полдень.

Жители Кияницы не пренебрегают сигналами безопасности и сразу идут в укрытие.

Галина Ковалева рассказывает о последствиях вражеских обстрелов.

"Вот трещина пошла в доме, эта сторона больше пострадала, там тоже окна выбиты, одно окно осталось целое, с рамами вылетели", — рассказала она о разрушении в доме.

Услышав первые звуки взрывов Галина с 12-летней внучкой поспешили спрятаться в подвал.

Впоследствии внучку дети сразу забрали в Сумы, сама она заночует у знакомой – потому что в доме – холод, все окна выбиты. По сути, как и еще в нескольких соседских дворах.

Другой житель села Владимир Федун рассказывает, что в результате вражеских обстрелов взрыв произошел на огороде метрах в 15 от дома.

Осколки насквозь попробовали крышу, несколько прошли через сарай и гараж. Хозяин переживает за поврежденный двор и автомобиль.

Еще в одном дворе снесло ограждение, изуродовало машину.

Валентина Левченко показывает журналистке воронку от взрыва.

"Туда снаряд упал — капусту всю ликвидировало. Вот курица лежит, вот куры лежат, а вот воронка, видите куда прилетело", — рассказывает женщина.

Из-за обстрела россиян в нескольких домах также повредило газовые трубы. В селе временно перекрыли газоснабжение, часть жителей — без света.

В соседней Басовке под огонь россиян попала недавно отремонтированная местная школа. На втором этаже полностью выбило окна.

В настоящее время – между обстрелами – аварийные бригады пытаются починить самое важное — восстановить газоснабжение, свет, закрыть окна и крыши. О капитальном ремонте – в приграничных селах – пока не думают. Говорят, все отстроят – но уже после победы.

Напомним, враг постоянно терроризирует пограничные села Сумщины, вражеские снаряды разрываются посреди улиц и на огородах.

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